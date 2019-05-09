В Украине запускается первая онлайн-платформа, помогающая школьникам определиться с профессией
ChoiZY - это бесплатная профориентационная онлайн-платформа для подростков, которая с помощью лекций от поколения Y помогает выбрать профессию поколению Z.
Основатели проекта верят, что чем раньше подросток определится со своим призванием, тем успешней он может стать в будущем.
15 мая онлайн-платформа по выбору профессии ChoiZY начинает официально функционировать и приглашает школьников со всех Украины присоединиться.
Помимо бесплатных онлайн-курсов от представителей разных профессий, на платформе есть также и платные функции:
- пройти профориентационный тест
- онлайн-консультация с психологом по прохождению теста
- онлайн-консультация со специалистом, который поможет выбрать профессию
На данный момент на платформе доступны к прохождению 10 онлайн-курсов по таким специальностям, как:
- специалист/ка по гостиничному бизнесу
- стартапер/ка
- народный депутат/ка
- адвокат
- музыкальный/радио редактор/ка
- журналист/ка
- PR специалист/ка
- IT специалист/ка
- стилист/ка
- проектный менеджер/ка
Позже платформа будет пополняться курсами от других специалистов и компаний. Совсем скоро появятся такие специальности как: режиссер, актер, писатель, дизайнер одежды, графический дизайнер и продюсер.
Среди компаний, которые создают контент для платформы: Lego, УкрЗалізниця, Ernst & Young, Huawei и многие другие.
В связи с запуском платформы ChoiZY проводит мероприятие, во время которого платформа официально запустится. Представители профессий, школьники и основатели проекта поделятся своим опытом в вопросе выбора профессии и расскажут о проблемах образования в Украине.
Мероприятие пройдет в формате 6 мини-лекций: выступят основатель платформы Александр Павленко, народный депутат Елена Сотник, руководитель отдела продаж и маркетинга Premier Hotel Rus ' Николай Устименко, психолог Наталья Евсейчик, ученик 10 класса Вальдорфской школы Дмитрий Соколюк, а также основатель и главный редактор издания Platfor.ma Юрий Марченко.
Когда:
15 мая
Во сколько:
с 19:00 до 21:00
Где:
Ул. Госпитальная, 4 (Отель Русь), зал «Венеция»