В Украине запускается первая онлайн-платформа, помогающая школьникам определиться с профессией

ChoiZY - это бесплатная профориентационная онлайн-платформа для подростков, которая с помощью лекций от поколения Y помогает выбрать профессию поколению Z.

Основатели проекта верят, что чем раньше подросток определится со своим призванием, тем успешней он может стать в будущем.

15 мая онлайн-платформа по выбору профессии ChoiZY начинает официально функционировать и приглашает школьников со всех Украины присоединиться.

Помимо бесплатных онлайн-курсов от представителей разных профессий, на платформе есть также и платные функции:

пройти профориентационный тест

онлайн-консультация с психологом по прохождению теста

онлайн-консультация со специалистом, который поможет выбрать профессию

На данный момент на платформе доступны к прохождению 10 онлайн-курсов по таким специальностям, как:

специалист/ка по гостиничному бизнесу

стартапер/ка

народный депутат/ка

адвокат

музыкальный/радио редактор/ка

журналист/ка

PR специалист/ка

IT специалист/ка

стилист/ка

проектный менеджер/ка

Позже платформа будет пополняться курсами от других специалистов и компаний. Совсем скоро появятся такие специальности как: режиссер, актер, писатель, дизайнер одежды, графический дизайнер и продюсер.

Среди компаний, которые создают контент для платформы: Lego, УкрЗалізниця, Ernst & Young, Huawei и многие другие.

В связи с запуском платформы ChoiZY проводит мероприятие, во время которого платформа официально запустится. Представители профессий, школьники и основатели проекта поделятся своим опытом в вопросе выбора профессии и расскажут о проблемах образования в Украине.

Мероприятие пройдет в формате 6 мини-лекций: выступят основатель платформы Александр Павленко, народный депутат Елена Сотник, руководитель отдела продаж и маркетинга Premier Hotel Rus ' Николай Устименко, психолог Наталья Евсейчик, ученик 10 класса Вальдорфской школы Дмитрий Соколюк, а также основатель и главный редактор издания Platfor.ma Юрий Марченко.

Когда:

15 мая

Во сколько:

с 19:00 до 21:00

Где:

Ул. Госпитальная, 4 (Отель Русь), зал «Венеция»

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