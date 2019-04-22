Группа BAHROMA устроит «Полный тур Дом» в Киеве!

24 апреля в клубе Atlas группа BAHROMA отыграет большой сольный концерт в рамках всеукраинского тура «Полный тур Дом».

Год назад группа BAHROMA презентовала альбом «ДОМ», который стал четвертым в коллекции студийных лонгплеев коллектива. Именно с ним BAHROMA объехали с полными аншлагами пять крупных городов Украины. Целый год соцсети взрывались комментариями и просьбами расширить географию внутри Украины. И этой весной BAHROMA объявляет второе пришествие – «Полный тур Дом»!

«Безусловно, для меня каждый концерт особенный. Это всегда непредсказуемо, не знаешь, как концерт начнётся, и как закончится. Но так или иначе – это самый большой кайф для меня. В этот раз мы хотим расширить свою географию и побывать с сольными выступлениями там, где ещё не были. Мне нравится делиться своей музыкой с новыми людьми, обмениваясь во время концерта с ними энергией, это нельзя сравнить ни с чем другим. Хочется подарить им что-то особенное, светлое, надежду на завтрашний день, веру в себя самих, веру в лучшее. Именно для этого мы отправляемся в «Полный Тур Дом», — рассказывает Рома Бахарев, фронтмен группы.

Группа BAHROMA появилась в 2009 году. Их дебютный сингл «Надолго» спродюсировал участник культового украинского коллектива «Океан Ельзи» Милош Елич. Видеоклип попал в ротацию многих музыкальных каналов. В 2011 году Bahroma стали финалистами украинского отборочного тура «Евровидение». Первый альбом группы увидел свет в 2014 году. С того момента музыканты активно развиваются. За 10 лет творчества Bahroma успели выступить на всех главных фестивалях Украины, играли на одной сцене с Good Charlotte, Hurts, BrainStorm, «Океан Ельзи», Ляпис Трубецкой. А их сингл «На глубине» стал саундтреком к сериалити «Киев днём и ночью».

Прошлой осенью BAHROMA презентовала свой украиноязычный трек «Робот», в котором описали будущее и призвали людей любить. Трек занял первые позиции в своей нише. Впервые в историческом месте – доме Михаила Булгакова на Подоле – группа представила видеоработу на песню «Искрами». Видеоклип вошел в топ украинских видеоклипов за 2018 год музыкальных изданий.

В этом году группа BAHROMA стали полуфиналистами Национального отбора на Евровидение-2019.

Сегодня Роман Бахарев не только пишет музыку, но и активно поддерживает и участвует в благотворительных проектах.

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