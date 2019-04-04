6 апреля 2019 года в Херсоне состоится Международный форум «"Громада – Влада - Майбутнє", инициированный партией «Социальная справедливость».

В форуме примут участие более 250 участников, общая цель которых – выработать новые механизмы взаимодействия общества и власти, где основной ценностью безусловно встает гражданин и его/ее права.

Среди почетных гостей форума: Алла Шлапак, лидер партии «Социальная справедливость», Александр Дубинин, народный депутат Украины, председатель подкомитета по вопросам промышленной политики и предпринимательства, Давид Кирхмайер – владелец социальной клиники в Германии город Ганновер, общественный деятель, Александр Юдин, академик, профессор, доктор наук, автор уникального метода интеллектуальной диагностики, эксперт всемирной организации здравоохранения, дистанционной диагностики и другие.

Для участия в мероприятии представителей СМИ просим предварительно аккредитоваться по тел.:

Дата: 6.04.2019

Время проведения мероприятия: 09.00-15.00

Время проведения пресс-конференции: 14.00-14.30

Место проведения: г. Херсон, Приднепровский спуск 2, Гостиничный комплекс «Панорама»

Телефон для аккредитации: +380 (63) 788 83 96