Всемирно известный джазовый музыкант Дэвид Фризен сыграет концерт в Киеве

11 марта в Caribbean Club Concert Hall выступит легендарный джазовый басист Дэвид Фризен с группой. Коллектив David Friesen Jazz Trio сыграет единственный концерт в Киеве в рамках европейского тура.

Дэвид Фризен - выдающийся американский басист и композитор. Его музыка комбинирует в себе различные ингредиенты джаза и характеризуется сочетанием народных еврейских и классических мелодий.

Американский историограф и музыкальный критик Нэт Гентофф сказал о нем так: "Басист Дэвид Фризен - это современный феномен. Музыкальность, звучание и воображение этого артиста вне привычного понимания ".

5 причин посетить концерт David Friesen Jazz Trio:

1. Дэвид Фризен записал более 100 композиций со звездами со всего мира;

2. На его счету более 75 альбомов;

3. Музыкант сотрудничал с легендарными артистами, среди которых Dizzy Gillespie, Chick Corea, Clark Terry, Stan Getz, Dexter Gordon, Joe Henderson и другие;

4. Его имя вписано в Зал славы в ТОП-20 музыкантов, которые повлияли на развитие мировой музыки;

5. Фризен гастролирует по всему миру: США, Канада, Великобритания, Европа, Япония, Австралия, Новая Зеландия, Латинская Америка.

Состав группы David Friesen Jazz Trio:

Дэвид Фризен - бас;

Джо Менис - саксофон;

Рубен Брэдли - барабаны.

Каждое их выступление - яркое событие и овации зала. Не пропустите единственный концерт в Киеве 11 марта!

Билеты можно найти тут: http://clc.to/B9MhFQ