18 февраля 2019 в 12.00 в Национальном институте рака (г. Киев, ул. Ломоносова 33/43, административный корпус, актовый зал) состоится День пациента «Трансплантация костного мозга в Украине и за рубежом». В мероприятии примут участие ведущие украинские специалисты и пациенты с гематологической патологией, которым показана трансплантация.

Ежегодно растет количество украинцев, нуждающихся в этом виде лечения. Среди них много детей. Трансплантация костного мозга за рубежом стоит непосильную для обычной семьи сумму – от 120 до 170 000 долларов США. В 2018 году, в соответствии с бюджетной программой МЗ «Лечение граждан Украины за рубежом», украинских пациентов лечили в клиниках девяти стран: Беларуси, Турции, Индии, Польши, Италии, Германии, Израиля, Литвы, Финляндии. Чаще всего лечение за рубежом предполагало трансплантацию костного мозга (110 пациентов, среди которых 28 детей).

В 2019 году на программу «Лечение граждан Украины за рубежом» в Государственном бюджете Украины предусмотрено 689 950 миллионов гривен.

День пациента посвящен актуальным вопросам трансплантации костного мозга в Украине и за ее пределами, таким как:

● порядок подготовки пациентов к трансплантации и реабилитации после ее проведения

● поиск доноров костного мозга

● особенности при проведении трансплантации костного мозга детям с иммунодефицитами

● особенности оформления необходимых документов для участия в государственной программе МЗ «Лечение граждан Украины за рубежом».

● что необходимо предпринять, чтобы этот вид лечения стал доступен для проведения в Украине?

Участники мероприятия: специалисты Национального института рака, представители ВОО «Ассоциация помощи инвалидам и пациентам с хроническими лимфопролиферативными заболеваниями» и БФ «Всеукраинский реестр доноров», врачи ГУ «Институт гематологии и трансфузиологии АМН Украины» и кафедры детских инфекционных болезней и детской иммунологии НМАПО им. П.Л. Шупика, а также пациенты с гематологической патологией, которым показана трансплантация.

Спикеры

• Колесник Елена, д.м.н., профессор, директор НИР;

• Крячок Ирина (д.м.н., профессор, заведующий н /и отделением химиотерапии гемобластозов НИР);

• Филоненко Екатерина (врач-гематолог НИР);

• Юрчишина Валентина, Председатель ВОО «Ассоциация помощи инвалидам и пациентам с ХЛПЗ»;

Приглашаем представителей СМИ принять участие в этом мероприятии и пообщаться с пациентами.

Аккредитация: Валентина Юрчишина, тел. 067489 52 87, assoc_lympho@ukr.net