”ГАЗ” готовит дешевую версию ”Волги”

Горьковский автозавод планирует запустить в производство дешевую модификацию модели "Волга", стоимость которой составит около 10 тысяч долларов США.

Снизить стоимость почти на две тысячи долларов заводчане планируют за счет исключения из его базовой комплектации ряда дополнительного оборудования, вроде аудиосистемы, кондиционера и так далее. Но в техническом плане "дешевая Волга" будет идентична более дорогим.

Одновременно с этим "ГАЗ" намерен увеличить объемы производства автомобилей, оснащенных кондиционерами, а также провести совместно с дилерами ряд акций по стимулированию продаж. В ходе этих кампаний покупателям будет предложен бесплатный "зимний пакет", бесплатное техобслуживание и различные подарки вроде комплекта зимних колес или членской карточки Российского автомобильного товарищества. Покупатели "Волги" смогут воспользоваться специальными кредитными и лизинговыми программами.

Как надеются заводчане, данные меры позволят довести объемы производства "Волги" в 2008 году до 45 тысяч автомобилей. До конца года Горьковский автозавод намеревается продать 52 тысячи легковых автомобилей, среди которых будут и новые GAZ Siber.

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