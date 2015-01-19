22 января, 13:00

Пресс-центр «Украинские новости», Киев, ул. Эспланадная, 20

Пресс-конференция: «Оценка работы судебной системы Украины». Руководитель социологической компании Research & Branding Group Евгений Копатько предоставит данные о том, как жители Украины оценивают работу украинских судов, какие меры считают наиболее действенными для улучшения работы судебной системы. Среди гостей пресс-конференции народные депутаты Украины, председатели Верховного суда Украины и высших специализированных судов, авторитетные эксперты в судебно-юридической сфере. Среди них: председатель Союза юристов Украины - Евдокимов Валерий, член Совета по вопросам судебной реформы и представитель общественной организации "Лаборатория законодательных инициатив" Юрий Вахель,Председатель Совета судей Украины Валентина Симоненко,Председатель Высшего хозяйственного суда Богдан Львов,Руководитель департамента правовой политики Администрации Президента Константин Красовский и др.

Обязательная аккредитация: levchenko@tactic.kiev.ua, +38 095 610 57 53.