Эдуард Лимонов в Харькове (фоторепортаж)

Лидер Национал-большевистской партии России, писатель Эдуард Лимонов (Савенко) в Харькове в субботу, 15 марта 2008 г. Лимонов прибыл в Харьков на похороны своей матери, Раисы Федоровны, которая умерла в возрасте 86 лет. Последний раз Лимонов был в Харькове, где он провел детство, в сентябре в 2007 г. на праздновании дня рождения матери. Долгое время ему было запрещено въезжать на территорию Украины, в частности в марте 2004 г. он не смог быть на похоронах отца Вениамина Ивановича.

Фото Мстислава Чернова / УНИАН