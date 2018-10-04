Международная научно-практическая конференция "Глобальные вызовы европейской безопасности. Роль общественных организаций в противодействии экологическому, космическому и кибертерроризму"

По инициативе «Социальной справедливости» и организации «Международное антитеррористическое единство» 5 октября 2018 г. в г. Киеве состоится Международная научно-практическая конференция «Глобальные вызовы европейской безопасности. Роль общественных организаций в противодействии экологическому, космическому и кибертерроризме».

В рамках конференции обсуждение пройдет по трем направлениям: экологический терроризм, кибертерроризм, аэрокосмический терроризм.

Во время мероприятия эксперты планируют обсудить террористические угрозы европейской безопасности и информирование международных институций и правительств стран о методах системного противодействия их проявлениям. В конференции предполагается участие руководителей Совета Европы, народных депутатов Украины, представителей Кабинета Министров Украины, зарубежных и отечественных ученых и экспертов, общественных деятелей.