Среди награжденных Порошенко военнослужащих - бойцы житомирской 95-й бригады

Два военнослужащих погибли в один день 25 ноября в зоне антитеррористической операции и были похоронены с воинскими почестями на Житомирщине.

Среди отмеченных президентом Украины Петром Порошенко военнослужащих - бойцы житомирской 95-й бригады, которые вместе погибли в ноябре прошлого года в зоне АТО.

Как сообщили в пресс-службе главы государства, об этом говорится в указе «О награждении государственными наградами Украины».

Так, наградами посмертно орденом «За мужество» III степени отмечены контрактники житомирской 95 отдельной десантно-штурмовой бригады Дмитрий Литвинчук и снайпер этой же бригады Максим Перепелица.

Напомним, с военнослужащим Дмитрием Литвинчуком попрощались 29 ноября прошлого года, а с младшим сержантом роты снайперов 95-й десантно-штурмовой бригады Максимом Перепелицей - накануне.

Оба военнослужащих погибли в один день 25 ноября в зоне антитеррористической операции и были похоронены с воинскими почестями на Житомирщине.

Как сообщал УНИАН, президент Украины Петр Порошенко отметил государственными наградами 108 военнослужащих, которые принимали участие в антитеррористической операции в Донецкой и Луганской областях.

Как сообщили в пресс-службе главы государства, об этом говорится в указе «О награждении государственными наградами Украины».

Бойцы награждены за личное мужество и самоотверженные действия, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, образцовое выполнение воинского долга.

«Высоких государственных наград удостоены 105 военнослужащих ВСУ, из которых 43 посмертно и 62 раненых, 2 сотрудника Министерства внутренних дел Украины, также представлены к награде посмертно, и один раненный военнослужащий Национальной гвардии Украины», - уточнили в пресс-службе.

Бойцы отмечены орденами «Богдана Хмельницкого» и «За мужество» III степени, медалями «За военную службу Украине» и «Защитнику Отечества».