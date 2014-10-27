29 октября (13.00), в конференц-зале Международного Выставочного Центра (Киев, Броварской пр-т, 15, павильон 3) в рамках проведения ежегодной выставки «ТрансУкраина 2014» состоится пресс-конференция на тему: «Перспективы развития логистической отрасли в Украине. Организация логистики в восточные регионы страны и АР Крым, риски убытки и ответственность логистических операторов».

В ходе пресс-конференции эксперты и директора крупнейших логистических компаний Украины расскажут о вызовах и угрозах для рынка контрактной логистики при открытии европейских рынков, о том, как видоизменилась карта основных грузопотоков страны, о потерях и убытках отрасли в целом.

Участники:

Мария Григорак, президент Украинской логистической ассоциации.

Виктор Шевченко , генеральный директор украинской логистической компании, 3 PL -оператора, «Заммлер Украина».

Андрей Голимбовский - генеральный директор компании «Эколь Логистика».

Артем Филипенко - директор Регионального филиала Национального Института стратегических исследований (г. Одесса).

Максим Зеленский - директор компании «Мобилис Аутсорсинг» (г. Харьков)

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