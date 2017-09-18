Крупные налогоплательщики с начала года увеличили платежи в бюджет на 21%

Крупные налогоплательщики в течение января-августа 2017 года перечислили в государственный бюджет Украины 176 миллиардов гривень, что на 21%, или на 30,3 миллиарда гривень, больше перечислений за аналогичный период прошлого года.

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Об этом говорится в сообщении на сайте Государственной фискальной службы Украины.

Согласно сообщению, доля налоговых платежей от крупного бизнеса, обслуживаемого Офисом крупных плательщиков, составила 58,3% от общего сбора налогов в госбюджет.

В разрезе основных налогов госбюджет за 8 месяцев получил: налога на добавленную стоимость - 76 миллиардов гривень, акцизного налога - 41 миллиард гривень, налога на прибыль - 36,3 миллиарда гривень и часть чистой прибыли - 6,6 миллиарда гривень.

Как сообщал УНИАН, государственный бюджет Украины в январе-августе 2017 года получил 527,553 миллиарда гривень доходов, что на 7,7% больше бюджетной росписи на этот период.

Поступления в госбюджет за этот период на 46,1% выше показателя за аналогичный период 2016 года.