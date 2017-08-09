Фискальная служба обещает до конца года выплатить все долги по НДС

Государственная фискальная служба планирует до конца года выплатить долг перед предпринимателями по возврату налога на добавленную стоимость, который по состоянию на 1 августа составил 1,86 млрд грн.

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Об этом на своей странице в сети Facebook написал и.о. главы Фискальной службы Мирослав Продан.

"Если на начало апреля - на момент запуска системы автоматического возмещения НДС - общая задолженность составила 15,3 млрд грн, то в первый месяц работы электронного режима долг сократился на 11,5 млрд грн - до 3,8 млрд грн. На 1 августа этот показатель уже составил 1,86 млрд грн. Только за первую неделю этого месяца сумма задолженности уменьшилась еще на 410 млн грн. Надеемся, что до конца года вопрос долгов по возмещению НДС будет полностью закрыт. Это один из приоритетов для ГФС", - написал он.

По его словам, с начала года плательщикам НДС уже возвращено более 68 млрд грн, более 60% от этой суммы, а именно 41,4 млрд грн, возмещено за последние четыре месяца.

Как сообщал УНИАН, за прошлый год предпринимателям было возмещено 94,3 млрд грн.