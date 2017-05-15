В апреле 95% НДС было возмещено автоматически – Фискальная служба

В апреле 2017 года, после внедрения Электронного реестра возмещения налога на добавленную стоимость (НДС), по февральским декларациям, поданным в марте, около 95% заявленных к возмещению сумм налога были подтверждены автоматически.

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Об этом сообщила пресс-служба Государственной фискальной службы со ссылкой на и.о. главы ГФС Мирослава Продана.

"Сегодня предприятие в режиме онлайн может отследить всю процедуру возмещения – от подачи заявки до зачисления средств на счет. В апреле почти 95% сумм НДС субъекты получили в рамках законодательных процедур по результатам камеральных проверок. Это большой позитив и для нас, и для бизнеса", – подчеркнул Продан.

По его словам, эффективное внедрение автоматической системы управления рисками при администрировании НДС позволит покончить со злоупотреблениями с этим налогом. Сейчас автоматическая система тестируется, а с 1 июля заработает в штатном режиме.

Справка УНИАН. В Украине вопрос возмещения НДС много лет был и остается одной из главных претензий бизнеса к государству. За прошлый год предпринимателям было возмещено 94,3 миллиарда гривень.

Обновленный реестр был запущен в работу 1 апреля 2017 года, однако его полноценная эксплуатация стартовала в конце апреля.