Кабмин одобрил привлечение кредита МБРР на $150 миллионов для поддержки малого и среднего бизнеса

Кабинет министров Украины утвердил условия привлечения под государственные гарантии кредита Международного банка реконструкции и развития (МБРР) на 150 млн долл. для поддержки предприятий малого и среднего бизнеса, ведущих экспортную деятельность.

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Соответствующее решение было принято в ходе заседания правительства по предложению Министерства финансов.

Как подчеркнул министр Александр Данилюк, кредит привлечет государственный «Укрэксимбанк».

«Это будет практический инструмент поддержки (малых и средний предприятий - УНИАН)», - отметил Данилюк.

Вместе с тем, министр не озвучил условий выделения государственных гарантий.

Как сообщал УНИАН, поддержка малого и среднего бизнеса, как ориентированного на экспорт, так и на внутренний рынок, является одним из приоритетов работы правительства в целом, так и Министерства финансов и Министерства экономразвития Украины.

В декабре 2016 года Кабинет министров Украины одобрил проект письма правительства в Европейский инвестиционный банк об утверждении кредитной линии для поддержки малого и среднего бизнеса, что позволит привлечь "Укрэксимбанку" для реализации проекта кредит в размере 260 млн евро.