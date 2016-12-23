УСПП и депутатское объединение "Депутатский контроль" подписали меморандум о сотрудничестве

Украинский союз промышленников и предпринимателей (УСПП) и депутатское межфракционное объединение «Депутатский контроль» подписали меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве.

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Как передает корреспондент УНИАН, меморандум был подписан в ходе заседания совета директоров УСПП.

От УСПП меморандум подписал его глава Анатолий Кинах, от депутатского объединения – Геннадий Кривошея.

По словам Кривошеи, депутаты решили сотрудничать с крупнейшим объединением бизнеса в Украине – УСПП и представлять интересы предпринимателей в парламенте.

«Если мы будем достойно представлять интересы представителей бизнеса у нас в парламенте, то 2017 год станет самым прогрессивным и продуктивным», – отметил Кривошея.

Как сообщал УНИАН, Украинский союз промышленников и предпринимателей оценивает рост экономики Украины в 2017 году на уровне 1,2%.