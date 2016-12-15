На Ивано-Франковщине Приватбанк по программе "КУБ" прокредитовал малый и средний бизнес на 10 млн грн

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня, 15 декабря, во время бизнес-форума "Украина — страна предпринимателей" сказал директор Ивано-Франковского и Тернопольского филиала Прикарпатского регионального управления Приватбанка Юрий Акуленко.

Он напомнил, что по программе "КУБ", которая действует на территории Ивано-Франковской области, уже профинансировано 120 проектов.

"В Ивано-Франковской области 120 проектов мы сделали, которые профинансировали на общую суму 10 млн грн. В целом по Украине планируются амбициозные планы совместно с Украинским союзом промышленников и предпринимателей профинансировать малый и средний бизнес на суму больше 20 млрд грн", - сказал Акуленко.

Он также добавил, что в рамках этой программы за 7 месяцев этого года по Украине создано 80 тыс. рабочих мест, и что это число с каждым днем растет.

"Основа государственности — это малый и средний бизнес. Большой бизнес не будет работать, если не будет мелкого бизнеса. Ждать от крупного бизнеса сегодня создания большого количества рабочих мест не нужно. Потому что, это большие деньги, а там высокие технологии… речь уже идет об искусственном интеллекте", - подчеркнул Акуленко.

Он также призвал местную власть и банковский бизнес поддерживать предпринимателей и мотивировать их создавать новые рабочие места.

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Акуленко также уточнил, что создается бизнес-инкубатор, где предприниматели малого и среднего бизнеса смогут научится современным технологиям его ведения. Он также призвал представителей других банков присоединяться к этой программе.

"Любая местная власть найдет свой путь развития бизнеса в регионе", - сказал Акуленко. – "Наша платформа открыта для всех. Приватбанк для финансирования малого и среднего бизнеса предлагает привлекать деньги своего инвестора – инвесторов-физических лиц".

Как сообщал УНИАН, в апреле крупнейший банк Украины Приватбанк запустил онлайн-проект "Кредитование украинского бизнеса" (КУБ) для привлечения граждан к инвестированию в украинские предприятия. С помощью сервиса "КУБ" заинтересованные в привлечении инвестиций предприниматели будут выставлять на сайте заявки на получение финансирования до 300 тыс. грн. Также предприниматели смогут предлагать будущим инвесторам дополнительные бонусы и скидки.

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Справка УНИАН. Организаторы форума – Украинский союз промышленников и предпринимателей при поддержке местных властей и Приватбанка – стремятся показать работающим предпринимателям и тем, кто желает открыть собственное дело, реальные возможности и перспективы для воплощения их идей, вдохновить на проявление деловой инициативы и продемонстрировать практические инструменты для создания или развития бизнеса. Главная цель проекта – способствовать за счет развития малого бизнеса созданию свыше 1 млн новых рабочих мест по всей стране.