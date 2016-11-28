В Ужгороде стартует первый региональный бизнес-форум

Украинский союз промышленников и предпринимателей при поддержке Приватбанка стремится показать работающим предпринимателям и тем, кто желает открыть собственное дело, реальные возможности и перспективы для воплощения их идей, вдохновить на проявление деловой инициативы и продемонстрировать практические инструменты для создания или развития бизнеса.

Участников форума ждут выступления представителей власти и международных организаций, вдохновляющие истории успеха молодых украинских предпринимателей. Кроме того, участники форума получат из первых рук полезные инструменты для упрощения операционной деятельности, индивидуальные консультации от специалистов по регистрации предприятий, бухгалтерского учета, налоговой отчетности, юридического сопровождения деятельности, франчайзинга, электронной коммерции и тому подобное.

Среди амбициозных планов оранізаторів программы «Страна предпринимателей» – проведение ряда бизнес-форумов, в том числе в регионах, призванных популяризировать культуру предпринимательства в Украине.

Участие в форуме – бесплатное. Зарегистрироваться можно на kub.pb.ua.

Приглашаем 30 ноября в галерее “Илько” (г. Ужгород, вул. Кошицька, 28). Начало в 10:00.