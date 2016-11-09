Гройсман обещает устранить около 150 регуляторных барьеров для бизнеса

Об этом сообщил премьер-министр Владимир Гройсман на своей странице в Facebook.

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«В конечном счете речь идет об отмене более полутора сотен устаревших регуляций. Коллеги попросили до двух недель на окончательную доработку, и после этого мы проведем специальное дерегуляционное заседание Кабмина. И есть идея такие заседания проводить регулярно, чтобы в конце концов расчистить все эти бюрократические барьеры», – сообщил Гройсман.

По словам главы правительства, разработкой предложений по отмене регуляций, которые находятся в компетенции Кабинета министров, занимаются Министерство экономического развития и торговли, Офис привлечения и поддержки инвестиций, а также Государственная регуляторная служба и Офис эффективного регулирования.

Как сообщал УНИАН, Украина в текущем году улучшила свои позиции в рейтинге Всемирного банка Doing Business-2017, поднявшись на 3 пункта – до 80-го места с 83-го. Наибольший прогресс Украина показала в упрощении открытия бизнеса (20-е место из 190), наихудший – в сфере борьбы с коррупцией (140-е место из 190).

По словам главы Минэкономразвития Степана Кубива, Украина в следующем году войдет в ТОП-50 рейтинга Doing Business в случае принятия Верховной Радой 15 законопроектов, упрощающих предпринимательскую деятельность в стране.

Кабинет министров 16 декабря прошлого года утвердил дорожную карту дерегуляции, имплементация которой позволит Украине в 2017 году улучшить свою позицию и войти в ТОП-50 рейтинга Doing Business, а в 2018 году – войти в ТОП-20.