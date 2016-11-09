Гройсман обещает устранить около 150 регуляторных барьеров для бизнеса
Кабинет министров Украины через две недели проведет специальное заседание, на котором будет рассматриваться вопрос устранения около 150 регуляторных барьеров для ведения бизнеса.
Об этом сообщил премьер-министр Владимир Гройсман на своей странице в Facebook.
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«В конечном счете речь идет об отмене более полутора сотен устаревших регуляций. Коллеги попросили до двух недель на окончательную доработку, и после этого мы проведем специальное дерегуляционное заседание Кабмина. И есть идея такие заседания проводить регулярно, чтобы в конце концов расчистить все эти бюрократические барьеры», – сообщил Гройсман.
По словам главы правительства, разработкой предложений по отмене регуляций, которые находятся в компетенции Кабинета министров, занимаются Министерство экономического развития и торговли, Офис привлечения и поддержки инвестиций, а также Государственная регуляторная служба и Офис эффективного регулирования.
Как сообщал УНИАН, Украина в текущем году улучшила свои позиции в рейтинге Всемирного банка Doing Business-2017, поднявшись на 3 пункта – до 80-го места с 83-го. Наибольший прогресс Украина показала в упрощении открытия бизнеса (20-е место из 190), наихудший – в сфере борьбы с коррупцией (140-е место из 190).
По словам главы Минэкономразвития Степана Кубива, Украина в следующем году войдет в ТОП-50 рейтинга Doing Business в случае принятия Верховной Радой 15 законопроектов, упрощающих предпринимательскую деятельность в стране.
Кабинет министров 16 декабря прошлого года утвердил дорожную карту дерегуляции, имплементация которой позволит Украине в 2017 году улучшить свою позицию и войти в ТОП-50 рейтинга Doing Business, а в 2018 году – войти в ТОП-20.