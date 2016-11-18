Малый и средний бизнес станет мощным стимулом развития экономики - Кубив

«В Украине сектор малого и среднего предпринимательства занимает 99% от общего числа предприятий и предпринимателей. Однако эти компании составляют относительно небольшую долю экономики - не более 15% ВВП, тогда как в развитых страна этот показатель составляет до 70% ВВП. Это значит, что развитие малого и среднего бизнеса станет мощным стимулом развития экономики. В Минэкономразвития уже разработали стратегию развития малого и среднего бизнеса - совместно с международными партнерами, за что я выражаю им благодарность», - сказал он.

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Как сообщал УНИАН, Министерство экономического развития и торговли до конца года намерено утвердить стратегию развития малого и среднего бизнеса (МСБ) до 2020 года, призванную увеличить роль МСБ в экономике Украины.

Стратегия будет сконцентрирована на шести основных сферах - дерегуляции, упрощении доступа МСБ к финансированию, упрощении налогового администрирования, повышении популярности предпринимательства, вовлечении МСБ во внешнеэкономическую деятельность и обеспечении его инновационности.