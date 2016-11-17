Кубив: 80% украинцев занято в малом и среднем бизнесе, но его доля в ВВП лишь 15%

В Украине в 2015 году 99,8% субъектов предпринимательства составляли малый и средний бизнес, в котором было занято 80% населения, однако его доля в ВВП составила лишь 15%.

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Об этом сообщил министр экономического развития и торговли Степан Кубив на форуме в Киеве.

«2015 год - 99,8% субъектов предпринимательства составляли субъекты малого и среднего бизнеса. В них занято 80% населения. А применительно к ВВП - в Европе это 70% ВВП, в Украине это 15% ВВП», - сказал он.

Министр отметил, что усилия государства должны быть направлены на то, чтобы переориентировать малый и средний бизнес со сферы торговли в производственную сферу.

«Страна, которая строит ракеты, самолеты, имеет инновационные стандарты бизнеса, должна иметь малые и средние предприятия, которые будут помогать крупному бизнесу делать инновации. Мы говорим об инновациях, производстве и цепях добавленной стоимости», - подчеркнул Кубив.

Как сообщал УНИАН, Министерство экономического развития и торговли до конца года намерено утвердить стратегию развития малого и среднего бизнеса (МСБ) до 2020 года, призванную увеличить роль МСБ в экономике Украины.

Стратегия будет сконцентрирована на шести основных сферах - дерегуляции, упрощении доступа МСБ к финансированию, упрощении налогового администрирования, повышении популярности предпринимательства, вовлечении МСБ во внешнеэкономическую деятельность и обеспечении его инновационности.