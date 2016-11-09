В ГФС сообщили об успехах "Единого окна" для таможенных деклараций
Через электронную систему "Единое окно" уже оформлено более 21 тысячи таможенных деклараций.
Через электронную систему обмена данными "Единое окно", которая заработала на украинских таможнях с 1 августа, уже оформлено более 21 тысячи таможенных деклараций, сообщила пресс-служба Государственной фискальной службы.
"Мы постоянно совершенствуем систему, чтобы прохождение контрольных процедур на таможне происходило эффективно, но не отнимало много времени", - цитирует пресс-служба слова главы ГФС Романа Насирова.
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Как сообщал УНИАН, с 1 августа 2016 года в Украине на пунктах таможенного контроля заработала автоматизированная система "Единое окно", целью которой является ускорение оформления экспортно-импортных операций. Это один из элементов реформирования таможни.
Система является полностью автоматизированной, позволяет подавать документы один раз в одно место и минимизирует контакты с госслужащими. "Единое окно" предусматривает создание единой электронной базы данных, которая позволяет различным службам контроля и таможням в автоматическом режиме обмениваться информацией о грузе, который проходит через границу Украины, и о результатах его государственного контроля.