В ГФС сообщили об успехах "Единого окна" для таможенных деклараций

Через электронную систему обмена данными "Единое окно", которая заработала на украинских таможнях с 1 августа, уже оформлено более 21 тысячи таможенных деклараций, сообщила пресс-служба Государственной фискальной службы.

"Мы постоянно совершенствуем систему, чтобы прохождение контрольных процедур на таможне происходило эффективно, но не отнимало много времени", - цитирует пресс-служба слова главы ГФС Романа Насирова.

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Как сообщал УНИАН, с 1 августа 2016 года в Украине на пунктах таможенного контроля заработала автоматизированная система "Единое окно", целью которой является ускорение оформления экспортно-импортных операций. Это один из элементов реформирования таможни.

Система является полностью автоматизированной, позволяет подавать документы один раз в одно место и минимизирует контакты с госслужащими. "Единое окно" предусматривает создание единой электронной базы данных, которая позволяет различным службам контроля и таможням в автоматическом режиме обмениваться информацией о грузе, который проходит через границу Украины, и о результатах его государственного контроля.