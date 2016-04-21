На сайте iGov запустили две новые услуги для госрегистрации бизнеса

Украинские ІТ-волонтеры совместно с Министерством юстиции запустили 2 новые услуги для государственной регистрации бизнеса на онлайн-портале iGov в рамках борьбы с коррупцией и усовершенствования бизнес-процессов в государственных органах.

Об этом сообщил координатор волонтерского проекта iGov, руководитель ІТ-направления крупнейшего банка Украины «ПриватБанк» Дмитрий Дубилет на пресс-конференции в УНИАН.

«С сегодняшнего дня мы запускаем две новые услуги, которые являются наиболее массовыми и наиболее запрашиваемыми согласно опросам украинцев – это государственная регистрация СПД (субъекта предпринимательской деятельности – УНИАН) - частного предприятия и государственная регистрация юридического лица», - сказал он.

Дубилет уточнил, что услуги госрегистрации будут доступны для всех граждан Украины.

«Эту услугу мы запустили через Днепропетровскую обладминистрацию через районные администрации этой области. Но благодаря тому, что она является экстерриториальной, эта услуга будет доступна для предпринимателей и компаний по всей Украине», - отметил Дубилет.

Присутствовавший на пресс-конференции глава Министерства юстиции Павел Петренко добавил, что благодаря упрощению процедуры регистрации бизнеса и недвижимости Украина в прошлом году поднялась на 13 позиций в рейтинге легкости ведения бизнеса от Всемирного банка Doing Business, заняв 83-е место. В следующем году, согласно прогнозам министра, Украина также сумеет подняться в рейтинге на порядка 10 пунктов.

«Я уверен, что в очень скором времени Украина войдет в тройку лидеров в Европе по электронному правительству. Я думаю, что общими усилиями мы сможем это сделать», - сказал он.

В ближайшее время, по словам Петренко, в электронном виде будут также предоставлены услуги, связанные с изменением вида деятельности и сменой директора предприятия.

Кроме того, Петренко добавил, что в будущем планируется синхронизация онлайн-портала iGov с Минюстом.

«Можно будет это делать тут, на сайте iGov, и на сайте Министерства юстиции зеркально», - отметил он.

Также министр добавил, что менее чем за год Минюст совместно с ІТ-волонтерами перевели в электронный режим более 50% государственных услуг. По данным Петренко, на сегодняшний день более 1 млн украинцев используют платные онлайн-сервисы.

«Мы создали право выбора и электронную возможность для каждого гражданина Украины у себя дома получить электронную услугу», - отметил он.

Петренко также сообщил, что на сегодняшний день Днепропетровская область является лидером в Украине по внедрению электронных госуслуг.

Советник главы Днепропетровской облгосадминистрации Юрий Голик, который также присутствовал на пресс-конференции, сообщил, что на сегодняшний день Днепропетровская область предоставляет 194 государственные услуги в режиме онлайн.

«Задача, которая поставлена нам Резниченко (председателем Днепропетровской облгосадминистрации – УНИАН) до конца года – 100% услуг должно быть в электронном виде», - сказал Голик.

Как сообщал УНИАН, в июне 2015 года команда украинских IT-волонтеров совместно с общественной организацией ICT Competence Center запустили интернет-портал iGov.org.ua, с помощью которого граждане Украины смогли получать государственные услуги в электронном формате без личного взаимодействия с госорганами.

25 марта 2016 года Дмитрий Дубилет сообщил, что международные компании PricewaterhouseCoopers, Ward Howell и Talent Advisors проведут технический аудит интернет-портала по предоставлению электронных госуслуг iGov, результаты которого в будущем позволят передать волонтерский ресурс в ведение государства. При этом заказчиками аудита выступают Transparency International и Министерство экономики.

В прошлом году Кабинет министров Украины заявил о намерении до 2017 года внедрить систему электронного правительства в стране. В ближайшие два года планируется внедрить электронные бесконтактные услуги и перейти на электронную идентификацию и электронную подпись гражданина. Также одной из задач Кабмина является полный отказ от бумажного документооборота. Кроме того, правительство планирует до 2017 года принять закон о единой системе электронного взаимодействия.