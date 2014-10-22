За сутки в зоне АТО ранены 5 военнослужащих

Об этом сообщил руководитель информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко.

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По его словам, после объявления режима "тишины" в зоне АТО в разы уменьшилось количество обстрелов террористами украинских позиций и блокпостов.

Однако продолжался обстрел позиций сил АТО в районе Дебальцево, Авдеевки, донецкого аэропорта.

Как сообщалось, 21 октября был объявлен очередной режим "тишины"в зоне АТО.