За сутки в зоне АТО ранены 5 военнослужащих
13:22, 22 октября 2014Армия
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В течение суток в зоне АТО получили ранения 5 украинских военнослужащих.
REUTERS
Об этом сообщил руководитель информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко.
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По его словам, после объявления режима "тишины" в зоне АТО в разы уменьшилось количество обстрелов террористами украинских позиций и блокпостов.
Однако продолжался обстрел позиций сил АТО в районе Дебальцево, Авдеевки, донецкого аэропорта.
Как сообщалось, 21 октября был объявлен очередной режим "тишины"в зоне АТО.
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