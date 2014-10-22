Очередное перемирие возле Донецка было нарушено через два часа

Но на передовой в районе донецкого аэропорта режим тишины просуществовал лишь 2 часа, говорится в сюжете ТСН.

Хотя интенсивность обстрелов по сравнению с предыдущим днем заметно уменьшилась.

Украинским воинам поступил приказ не стрелять даже в ответ на огонь врага. Каждый выстрел согласовывать со штабом.

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Ценность таких полетов, утверждают аэроразведчики, сложно переоценить.

Война теперь ведется преимущественно удаленная, так и дистанционная разведка в ней, чтобы уберечь жизнь и бойцам, и гражданским жителям - выходит на первые позиции.

Именно поэтому сепаратисты пытались этот аппарат сбить. Однако не попали. Дрон со всей отснятой информацией вернулся на базу.