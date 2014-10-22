Полторак признал, что в армии есть проблема с подготовкой к зиме

Об этом заявил министр обороны Украины Степан Полторак, сообщает Радио Свобода.

«Это связано с тем, что с опозданием были приняты административные решения, с тем, что та система, которая была создана в ВСУ, в Минобороны, не позволяла быстро принимать решения», - отметил он.

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По словам Полторака, уже принят ряд решений, которые обеспечат военнослужащих всем необходимым.

В сентябре в Минобороны заявили, что проблем с поставками имущества для военнослужащих, находящихся в зоне АТО, в зимний период не будет. По словам заместителя министра обороны Александра Лещинского, около 139 миллионов гривен выделили для обеспечения функционирования Вооруженных сил в зимний период.