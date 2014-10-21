Кабмин выделит дополнительные средства для Международного центра миротворчества и безопасности в Яворове

Глава Правительства отметил, что Международный центр миротворчества и безопасности - наиболее мощный военный учебный центр в Украине. Здесь проходили обучение около восьми тысяч военнослужащих, которые сейчас выполняют задачи в зоне АТО: «Ребята, которые воюют сейчас за независимость Украины, как правило, готовятся в этом Центре».

Об этом сообщает Правительственный портал.

Арсений Яценюк подчеркнул, что для развития Центра необходимо дополнительное финансирование. Он отметил, что провел по этому вопросу разговор с начальником Центра полковником Александром Остапчуком: «Надо дополнительно профинансировать общежитие и медицинское обеспечение». Глава Правительства сообщил, что на заседании 22 октября Кабинет Министров примет решение о выделении дополнительных средств для Международного центра миротворчества и безопасности до конца года.

По его словам, для Вооруженных Сил «важна не только техника - важно обучение»: «Этот Центр должен стать основой для обучения и подготовки украинских Вооруженных Сил».

Глава Правительства сообщил, что проведет относительно этого разговор с западными партнерами, прежде всего с НАТО: «НАТО открыло четыре трастовые фонды. Убежден, что часть средств и технической помощи, которые предлагаются НАТО, должны прийти в этот учебный центр, чтобы он соответствовал самым высоким стандартам, в том числе применяемым в странах-членах альянса».

Бойцы на полигоне продемонстрировали Арсению Яценюку образцы оружия, находящиеся на вооружении механизированных, специальных и других подразделений. Курсанты показали навыки стрельбы из стрелкового оружия и средств ближнего боя, а бойцы 80-й отдельной аэромобильной бригады - технические возможности и навыки управления БМП-1.

Глава Правительства отметил, что прошли времена «когда в Вооруженных Силах Украины должно быть стрелковое оружие вроде пистолета Макарова». «Они до сегодняшнего дня у нас еще используются. Но есть украинская оружие, то же касается тяжелой бронированной техники», - подчеркнул Арсений Яценюк, напомнив, что для Национальной гвардии уже закуплено около полутора тысяч единиц военной техники.

«Новый Министр обороны, которого я уважаю и считаю сильным руководителем, сейчас безотлагательно занялся перевооружением и приобретением новой техники для Вооруженных Сил Украины. До конца текущего года, надеюсь, все 18 миллиардов гривен, выделенные из Резервного фонда на оборонную доктрину и на оборонную промышленность страны, будут использованы», - подчеркнул Арсений Яценюк.

По его словам, 1,5 миллиарда гривен пока еще не расписаны Вооруженными Силами Украины: «Но это дает возможность для нового Министра обороны определить дополнительные потребности в приобретении военной техники для украинских Вооруженных Сил».

Арсений Яценюк проехал на боевой машине пехоты. Глава Правительства отметил профессионализм механика-водителя БМП и подчеркнул необходимость обновления техники для ВСУ.