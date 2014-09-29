За сутки в зоне АТО погибли 9 военных, 27 - ранены
12:53, 29 сентября 2014Армия
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За сутки в зоне проведения антитеррористической операции погибли 9 и ранены 27 украинских военнослужащих
REUTERS
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил спикер Информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко.
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