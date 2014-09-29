За сутки в зоне АТО погибли 9 военных, 27 - ранены

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил спикер Информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко.

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