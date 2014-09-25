Сегодня, 25 сентября, в Черновцах отметили 70 годовщину освобождения области от немецко-фашистских захватчиков. В центре города, на Соборной площади, состоялся ритуал возложения цветов к памятнику Победы. В мероприятии приняли участие представители областной и городской власти, военнослужащие гарнизона, представители силовых структур области, ветеранских, общественно-политических организаций, религиозных общин, молодежь и жители города.

Более 100 тысяч буковинцев отстаивали территориальную целостность и защищали западные земли от вражеского вторжения - в бою погибал каждый четвертый солдат.

Жители Черновцов не остаются равнодушными к таким мерам, поскольку сегодня как никогда понимают значимость тех дней, и со времени начала антитеррористической операции на востоке страны погибли 25 буковинцев.