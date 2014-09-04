Украинские военные уничтожили два танка боевиков под Мариуполем
20:17, 04 сентября 2014Армия
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Силы АТО уничтожили танки и автомобиль боевиков на Донбассе.
REUTERS
Сегодня, 4 сентября, по состоянию на 18-30 в районе населенного пункта Широкино, что в Донецкой области в районе Мариуполя, продолжался бой.
Об этом сообщает пресс-центр АТО на своей странице в Facebook.
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"На данный момент, воины сил АТО уже уничтожили два танка террористов, и один автомобиль", - говорится в сообщении.
Также в штабе АТО напомнили, что в районе населенного пункта Коминтерново было уничтожено зенитную установку и автомобиль «Урал».
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