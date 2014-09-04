Украинские военные уничтожили два танка боевиков под Мариуполем

Сегодня, 4 сентября, по состоянию на 18-30 в районе населенного пункта Широкино, что в Донецкой области в районе Мариуполя, продолжался бой.

Об этом сообщает пресс-центр АТО на своей странице в Facebook.

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"На данный момент, воины сил АТО уже уничтожили два танка террористов, и один автомобиль", - говорится в сообщении.

Также в штабе АТО напомнили, что в районе населенного пункта Коминтерново было уничтожено зенитную установку и автомобиль «Урал».