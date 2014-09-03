Одесские курсанты прошли курс горной подготовки в австрийских Альпах

По результатам отбора среди курсантов на знание английского языка и высоких физических показателей в Австрии были делегированы три украинских курсанты. В течение двух недель они вместе со своими коллегами из Испании, Венгрии, Хорватии, Швеции и Австрии на базе горной подготовки в городе Заальфеден осваивали основы поведения и ведения боевых действий в горной местности.

Под руководством опытных австрийских инструкторов международная группа военнослужащих училась оказанию первичной медицинской помощи в горах, эвакуации раненых в сложных погодных условиях, ориентированию в горной местности, подъему и спуску с помощью специального альпинистского снаряжения и т.д.

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По программе обучения все военнослужащие ежедневно совершали марши горами протяженностью до десяти километров в специальной экипировке весом почти двадцать килограммов. При этом каждому участнику курсов была предоставлена возможность поработать командиром группы, с помощью карты и компаса провести подразделение по маршруту с незнакомой местностью.

После завершения курса каждый военнослужащий получил соответствующий сертификат о прохождении горной подготовки. В дальнейшем знания и умения, полученные в Альпах, планируют применить для усовершенствования учебного процесса в Военной академии.