Минобороны предупреждает о вирусных рассылках от своего имени

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны на странице ведоства в Facebook.

"Стали известны массовые случаи спам-рассылки с подменой адреса отправителя: master@mil.gov.ua, support@mil.gov.ua, admin@mil.gov.ua т.д (преступники используют адреса mil.gov.ua)", - говорится в сообщении.

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"Будьте осторожны, не переходите по ссылкам, не скачивайте подозрительные файлы! Необходимо оперативно распространить эту информацию, чтобы остановить атаку!", - призвали в министерстве.