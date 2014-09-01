Минобороны предупреждает о вирусных рассылках от своего имени
16:40, 01 сентября 2014Армия
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С фальшивых адресов домена mil.gov.ua производится массовая рассылка спама со ссылками на вредоносное ПО.
Минобороны предупреждает о спаме / ono.org.ua
Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны на странице ведоства в Facebook.
"Стали известны массовые случаи спам-рассылки с подменой адреса отправителя: master@mil.gov.ua, support@mil.gov.ua, admin@mil.gov.ua т.д (преступники используют адреса mil.gov.ua)", - говорится в сообщении.
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"Будьте осторожны, не переходите по ссылкам, не скачивайте подозрительные файлы! Необходимо оперативно распространить эту информацию, чтобы остановить атаку!", - призвали в министерстве.
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