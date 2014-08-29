Кабмин выделил средства на жилье военнослужащим
27 августа во время заседания Правительства было принято распоряжение «О выделении средств для обеспечения жильем военнослужащих».
Соответствующий документ был подготовлен Министерством финансов Украины во исполнение поручения Кабинета Министров от 19.08.2014 г. № 1497/0/1-14, сообщает пресс-служба Министерства обороны.
Так, из резервного фонда государственного бюджета будет выделено 78,2 млн грн для обеспечения жильем семей погибших военнослужащих, которые принимали непосредственное участие в антитеррористических операциях, осуществлении мер по обеспечению правопорядка на государственной границе и других специальных мероприятиях по защите государства, а также тяжелораненых военнослужащих - участников АТО.
В частности, планируется приобрести квартиры и достроить ранее начатые жилищные объекты с вводом их в эксплуатацию в 2014 году.
5,1 млн грн будет направлено облгосадминистрациям для закупки жилья семьям погибших военнослужащих, а также военнослужащим с ампутированными конечностями и повреждением позвоночника. Объем расходов определен с учетом предложений Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины относительно уровня стоимости 1 кв. метра общей площади жилья.
41,6 млн грн будет выделено Министерству обороны Украины и 31,5 млн грн Администрации Государственной пограничной службы на завершение в 2014 году ранее начатого капитального строительства и реконструкции объектов жилищного и коммунального назначения с высокой степенью готовности (свыше 65 %) для обеспечения жильем военнослужащих - участников АТО и членов их семей. В общем на достройки и реконструкции жилых объектов будет привлечено 73,1 млн грн, что даст возможность военнослужащим Вооруженных Сил Украины и Пограничной службы из числа участников АТО получить жилье.
Справка. Распоряжением КМУ от 13.08.14 № 729-р уже предусмотрено выделить областным госадминистрациям из резервного фонда 23,6 млн. грн. на закупку жилья для семей погибших военнослужащих, лиц рядового и офицерского состава, которые принимали участие в проведении АТО.