Кабмин выделил средства на жилье военнослужащим

Соответствующий документ был подготовлен Министерством финансов Украины во исполнение поручения Кабинета Министров от 19.08.2014 г. № 1497/0/1-14, сообщает пресс-служба Министерства обороны.

Так, из резервного фонда государственного бюджета будет выделено 78,2 млн грн для обеспечения жильем семей погибших военнослужащих, которые принимали непосредственное участие в антитеррористических операциях, осуществлении мер по обеспечению правопорядка на государственной границе и других специальных мероприятиях по защите государства, а также тяжелораненых военнослужащих - участников АТО.

В частности, планируется приобрести квартиры и достроить ранее начатые жилищные объекты с вводом их в эксплуатацию в 2014 году.

5,1 млн грн будет направлено облгосадминистрациям для закупки жилья семьям погибших военнослужащих, а также военнослужащим с ампутированными конечностями и повреждением позвоночника. Объем расходов определен с учетом предложений Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины относительно уровня стоимости 1 кв. метра общей площади жилья.

41,6 млн грн будет выделено Министерству обороны Украины и 31,5 млн грн Администрации Государственной пограничной службы на завершение в 2014 году ранее начатого капитального строительства и реконструкции объектов жилищного и коммунального назначения с высокой степенью готовности (свыше 65 %) для обеспечения жильем военнослужащих - участников АТО и членов их семей. В общем на достройки и реконструкции жилых объектов будет привлечено 73,1 млн грн, что даст возможность военнослужащим Вооруженных Сил Украины и Пограничной службы из числа участников АТО получить жилье.

Справка. Распоряжением КМУ от 13.08.14 № 729-р уже предусмотрено выделить областным госадминистрациям из резервного фонда 23,6 млн. грн. на закупку жилья для семей погибших военнослужащих, лиц рядового и офицерского состава, которые принимали участие в проведении АТО.