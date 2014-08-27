Продолжается третья волна частичной мобилизации

По словам заместителя военного комиссара Днепропетровского областного военного комиссариата по работе с личным составом подполковника Сергея Полуцыгана, призывников набирают по специальностям, которые сейчас нужны украинской армии.

- Предпочтение в отборе мы предоставляем лицам с опытом военной службы и ведения боевых действий, и мужчинам, которые ранее проходили службу в подразделениях специального назначения, воздушно-десантных войск, морской пехоты и т.д.

Также в военкоматах активизирована работа по формированию личным составом и техникой батальона территориальной обороны.

- Уже назначены на должности командир подразделения и его заместители, отобраны опытные офицеры по работе с личным составом. Ряды только что созданной боевой единицы пополнила даже женщина, которая имеет медицинскую специальность, - сообщил подполковник Сергей Полуцыган.

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А в Запорожской области часть военнообязанных добровольцев уже отправлена в один из учебных центров Вооруженных Сил Украины, где в течение 10 дней они пройдут курс обучения и восстановления практических навыков по военно-учетной специальности. Затем они будут отправлены для прохождения военной службы в воинские части. Другая группа военнообязанных направлена для прохождения военной службы в одной из воинских частей Национальной гвардии Украины. Кроме того, добровольцы пополнили ряды 23 батальона территориальной обороны.

В целом во время проведения третьей очереди мобилизации из Запорожской области были мобилизованы свыше 2600 военнообязанных-добровольцев.

На Сумщине в расположение инженерного полка прибыло более 200 мобилизованных военнослужащих. Подавляющее большинство - это мужчины, которые в свое время проходили срочную военную службу, принимали участие в миротворческих миссиях. Со всеми мобилизованными военнослужащими было проведено занятие по боевой подготовке, слаживанию подразделений, выполнение учебных упражнений по огневой подготовке из пистолета и автомата. Также военные прошли курсы подготовки по подрывному делу и понтонных переправ через водные преграды.