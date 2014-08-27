Силовики ведут бои в семи населенных пунктах

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил представитель информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко на брифинге в Киеве.

«Боевые действия продолжаются в районе населенных пунктов Старобешево, Еленовка, Марьинка, Ждановка, Луганск, Донецк и Иловайск», - заявил он.

«Продолжаются оборонительные бои за удержание населенных пунктов Новосветловка, Хрящеватое», - сказал Лысенко.

Читайте такжеЗа сутки в зоне АТО погибли 13 военных, 36 ранены«Подразделениями сил АТО осуществляется оперативное отработки населенных пунктов Родаково, Иллирия и Малониколаевка. Продолжаются боевые действия с целью удержания под контролем города Иловайск, подъездных путей и высот вокруг него», - добавил Лысенко.