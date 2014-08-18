Армейские спортсмены завоевали награды во время международных соревнований

17:10, 18 августа 2014
Армия
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На Чемпионате мира по авиамодельному спорту, который состоялся в г. Влоцлавек (Польша), в классе F2D (воздушный бой) старший прапорщик Станислав Черный, завоевал золотую медаль и стал чемпионом мира.

Військові взяли участь у міжнародних змаганнях / Фотокореспондент газети “Голос України” Олександр Клименко

Всего в соревнованиях принял участие 91 спортсмен из 29 стран.

Кроме этого на днях в г. Цюрих (Швейцария) прошел Чемпионат Европы по легкой атлетике. В итоге младший сержант военной службы по контракту Центрального спортивного клуба ВС Украины Анна Рыжикова и работник ЦСК ВС Украины Наталия Пигида завоевали серебряные награды в эстафете, беге 4×400 метров. А представительница спортивного клуба г. Одесса солдат службы по контракту Анна Титимец завоевала серебряную медаль в беге с барьерами.

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