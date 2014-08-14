В СНБО рассказали о российских истребителях, которые периодически курсируют вдоль границы Украины

Для поддержки террористов на востоке Украины из Белгородской области РФ периодически вылетают два истребителя.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Киеве сообщил представитель информационного центра СНБО Андрей Лысенко.

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"Чувствуя критичность ситуации, россияне усилили провокации на границе с Украиной. Из военного аэродрома в Валуйках Белгородской области периодически вылетают два истребителя вооруженных сил Российской Федерации. Один из самолетов курсирует в западном направлении вдоль границы Украины, другой – в восточном. Во время полетов имеют место случаи пересечения воздушного пространства Украины", - сказал Лысенко.