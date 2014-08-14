В СНБО рассказали о российских истребителях, которые периодически курсируют вдоль границы Украины
Во время полетов имеют место случаи пересечения воздушного пространства Украины.
Для поддержки террористов на востоке Украины из Белгородской области РФ периодически вылетают два истребителя.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Киеве сообщил представитель информационного центра СНБО Андрей Лысенко.
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"Чувствуя критичность ситуации, россияне усилили провокации на границе с Украиной. Из военного аэродрома в Валуйках Белгородской области периодически вылетают два истребителя вооруженных сил Российской Федерации. Один из самолетов курсирует в западном направлении вдоль границы Украины, другой – в восточном. Во время полетов имеют место случаи пересечения воздушного пространства Украины", - сказал Лысенко.