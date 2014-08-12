Украинская авиация уничтожила мобильный ЗРК террористов возле Суходольска

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил пресс-секретарь информационного центра СНБО Андрей Лысенко на брифинге в Киеве.

«По разведданным десантников, накрыта часть бронегруппы террористов, которые отходили из Горловки», - заявил он.

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«Ударом с воздуха вместе с боевым расчетом уничтожен мобильный зенитно-ракетный комплекс в районе Суходольска», - добавил Лысенко.