Украинская авиация уничтожила мобильный ЗРК террористов возле Суходольска
13:08, 12 августа 2014Армия
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Украинская авиация уничтожила мобильный зенитно-ракетный комплекс террористов в районе Суходольска.
Украинская авиация уничтожила зенитку террористов / Минобороны
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил пресс-секретарь информационного центра СНБО Андрей Лысенко на брифинге в Киеве.
«По разведданным десантников, накрыта часть бронегруппы террористов, которые отходили из Горловки», - заявил он.
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«Ударом с воздуха вместе с боевым расчетом уничтожен мобильный зенитно-ракетный комплекс в районе Суходольска», - добавил Лысенко.
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