На Луганщине в двух городах нашли 257 боеприпасов и более 25 тонн пороха

Как сообщила УНИАН пресс-служба областного управления ГСЧС, на территории Луганской области с начала выполнения работ (2 августа) сотрудниками обследована территория г. Кременная и проверено 4 постройки: площадь территории 28 га. При этом обнаружено и изъято 129 единиц боеприпасов (минометных мин 5 ед., артиллерийских снарядов - 77, боевых гранат и мин - 47) Обнаружено и уничтожено 500 кг пороха.

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Кроме того, обследована территория г. Северодонецк, где проверено 6 сооружений и зданий: площадь территории 95,5 га, при этом обнаружено и изъято 128 единиц боеприпасов (боевых гранат и мин 126 единиц, других взрывоопасных предметов - 2 ед.). Обнаружено и уничтожено 25 т пороха и 25 мешков селитры. Работы продолжаются.