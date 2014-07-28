Освобожденные города Луганщины разминируют черниговские пиротехники

17:33, 28 июля 2014
Общество
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Пиротехники из Черниговской области будут разминировать освобожденные от террористов населенные пункты Луганской области.

Освобожденные населенные пункты разминируют / пресс-центр АТО

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре Управления Государственной службы чрезвычайных ситуаций.

Согласно сообщению, группа пиротехников областного Управления ГСЧС Украины вчера выехала в Луганскую область. Там они в составе сводного отряда ГСЧС Украины примут участие в работах по разминированию освобожденных от террористов населенных пунктов и прилегающих к ним территорий.

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Во время проведения пиротехнических работ спасатели будут в первую очередь расчищать от взрывоопасных предметов частный сектор, объекты коммунального, промышленного и административного значения.

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