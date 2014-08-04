В СНБО призывают людей выезжать из захваченных террористами населенных пунктов

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Киеве сообщил спикер Информационного центра СНБО Андрей Лысенко.

По его словам, на временно захваченных территориях востока террористы грабят местное население, похищают людей и захватывают частные здания и транспорт.Читайте такжеВ штабе АТО рассказали о путях эвакуации из Донецка, Луганска и Горловки

“В связи с этим мы призываем местных жителей покидать захваченные террористами территории. Для приема вынужденных переселенцев возле Донецка в селе Дачное Марьинского района и в городе Счастье Луганской области развернуты два дополнительных пункта для встречи лиц, которые перемещаются по гуманитарным коридорам”, - сказал Лысенко.

Он отметил, что такими коридорами уже воспользовались 967 жителей Луганской области.