За сутки из Луганска по гуманитарному коридору выехали около 100 автомобилей с мирными жителями

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил представитель информационного центра СНБО Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве.Читайте такжеЗа два дня из Луганска через "зеленый коридор" смогли выехать 365 человек

«Со вторника, 29 июля, украинские военные открыли гуманитарный коридор для вынужденных переселенцев из Луганска. Он работает ежедневно с 10-и до 16-и часов и пролегает по дороге через Металлист в сторону городка Счастье. Только за прошедшие сутки по этому коридору проехали около 100 автомобилей», - отметил он.