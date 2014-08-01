За сутки из Луганска по гуманитарному коридору выехали около 100 автомобилей с мирными жителями
14:20, 01 августа 2014Общество
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За прошедшие сутки из Луганска по гуманитарному коридору выехали около 100 автомобилей с мирными жителями.
REUTERS
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил представитель информационного центра СНБО Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве.Читайте такжеЗа два дня из Луганска через "зеленый коридор" смогли выехать 365 человек
«Со вторника, 29 июля, украинские военные открыли гуманитарный коридор для вынужденных переселенцев из Луганска. Он работает ежедневно с 10-и до 16-и часов и пролегает по дороге через Металлист в сторону городка Счастье. Только за прошедшие сутки по этому коридору проехали около 100 автомобилей», - отметил он.
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