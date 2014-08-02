Почти 30 военнослужащих Черкасского гарнизона получили новое жилье

В торжествах по этому случаю приняли участие заместитель директора Департамента капитального строительства Министерства обороны Украины Лариса Храмченко, начальник местного гарнизона полковник Василий Цымбал, руководители местных органов власти и самоуправления, сообщает пресс-служба Минобороны.

"Сегодня жилье получили различные категории военнослужащих: солдаты, сержанты, прапорщики и офицеры. В этом доме 35 квартир, на 26 из них уже получено смотровые ордера. Остальная часть квартир зарезервирована для военнослужащих Вооруженных Сил Украины, которые выполняют задачи в рамках проведения АТО на востоке Украины. Руководство Министерства обороны и Вооруженных Сил Украины делает все возможное для того, чтобы каждый военнослужащий вместе со своей семьей чувствовал себя социально защищенным", - подчеркнула Храмченко.

Заместитель директора Департамента капитального строительства Министерства обороны Украины также сообщила, что в этом году по разным направлениям планируется поступление 1900 квартир для военнослужащих Вооруженных Сил Украины.

"На прошлой неделе мы вручали ордера в пгт Шкло на Львовщине, сегодня - на Черкасщине, на следующей неделе планируется вручение смотровых ордеров в городке Костополь, Ровенской области, а впоследствии - в Очакове. Несмотря на определенные объективные трудности, работа по обеспечению военнослужащих и членов их семей жильем не прекращается", - подчеркнула она.