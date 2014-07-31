В зону АТО прибыли оперативные группы военно-гражданского сотрудничества ВСУ

Главные задачи групп - организация сотрудничества с гражданским населением, местными органами власти, другими военными формированиями, правительственными и неправительственными организациями, религиозными общинами и т.д.

Офицеры оперативных групп военно-гражданского сотрудничества прошли тщательный отбор, значительная часть из них имеет опыт участия в операциях по поддержанию мира в различных регионах планеты. Перед командировкой в зону проведения антитеррористической операции с ними провели семинары по направлениям работы.

- Тяжелым ратным трудом наших бойцов мы освобождаем от террористов города и села. Следующая наша цель - налаживание конструктивного диалога между местными жителями и органами военного управления. Народ всегда доверял своей армии и видел в нем надежного защитника, поэтому сейчас необходимо оказать всю возможную помощь в налаживании мирного и безопасного образа жизни, - подчеркнул командующий оперативного командования «Юг» генерал-лейтенант Руслан Хомчак.

Читайте такжеЭксперты из Нидерландов и Австралии прибыли на место падения "Боинга"

Руководитель проекта полковник Алексей Ноздрачев отметил, что первыми и главными задачами оперативных групп военно-гражданского сотрудничества станут создание условий для налаживания гуманитарной помощи образовательным, медицинским и социальным учреждениям, привлечение благотворительных общественных организаций к реабилитации пострадавших в результате действий террористов и восстановление разрушенной инфраструктуры.