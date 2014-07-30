Украинская авиация уничтожила укрепления боевиков под Макеевкой

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил пресс-секретарь информационного центра СНБО Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве.

«Сегодня в первой половине дня авиация нанесла точечные удары по скоплению террористов в окрестностях города Макеевки. Были уничтожены военная техника и укрепления боевиков», - заявил он.

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