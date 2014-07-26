Награжден раненый при обстреле блокпоста в Одесской области морской пехотинец

Награждение состоялось в одном из отделений Военно-медицинского клинического центра Южного региона, где раненый находится на лечении, говорится в сообщении на сайте Министерства обороны.

В ночь на 8 июля в Одеской области был осуществлен обстрел одного из блокпостов. Выстрелами неизвестных из огнестрельного оружия был ранен военнослужащий военно-морских сил, матрос Сергей Криворотенко. Личным составом блокпоста нападение было отбито.

Руководитель вида вооруженных сил вручил почетный нагрудный знак морскому пехотинцу, поздравил с Днем флота Украины, который будет отмечаться 27 июля и пожелал скорейшего выздоровления. "Эта награда является благодарностью за вашу ратную службу, за проявленное мужество. Мы ждем вашего скорейшего возвращения в подразделение. Выздоравливайте, возвращайтесь в строй, мы вас ждем", - отметил командующий военно-морских сил, контр-адмирал Сергей Гайдук.

На базе городской больницы города Южное раненый военнослужащий был прооперирован военными и гражданскими медиками. Сейчас состояние его здоровья удовлетворительное.

Благодаря решительным и профессиональным действиям военнослужащих во время отражения нападения и оказания первичной медицинской помощи раненому на блокпосту морскому пехотинцу, удалось предотвратить образование критического уровня потери крови.