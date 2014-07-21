Вооруженные силы начали освобождение города Дзержинск
16:13, 21 июля 2014Армия
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Украинские вооруженные силы заняли местный штаб боевиков, расположенный в Дзержинске Донецкой области, и начали освобождение города от террористических группировок.
REUTERS
Об этом доложил президенту Петру Порошенко министр обороны генерал-полковник Валерий Гелетей, говорится в сообщении на сайте Министерства обороны.
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Силы АТО установили блокпост в районе города Горловка и освободили населенный пункт Пески, перекрыв коммуникации бандитов с селом Карловка Донецкой области.
Кроме того, украинская армия приблизилась к городу Лисичанск Луганской области.
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