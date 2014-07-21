В районе Дзержинска и Горловки продолжаются ожесточенные бои.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы АТО в соцсети.

"Ситуация в районе проведения АТО остается напряженной и динамичной. В районе населенных пунктов Дзержинск и Горловка продолжаются ожесточенные бои", - сообщают в пресс-службе.

Кроме того, силовики взяли под контроль 2 важные населенных пункта на Луганщине и Донетчине, а населенный пункт Рубежное освобожден от террористов.