За месяц саперы обезвредили более 300 взрывоопасных предметов в зоне АТО

- Недавно наши специалисты уничтожили тонну тротила, которую мы обнаружили на базе, оставленной бадформированиями в Славянске, - рассказал начальник группы разминирования Артем Панютин. - Здесь же была найдена химическая лаборатория террористов с поставленным на поток производством фугасов, осколочных гранат, самодельных взрывоопасных предметов. Остатки химических реактивов, среди которых алюминиевая пудра, сера, порох, переданы специалистам ГСЧС.

Судя по «изделиям», с которыми саперам приходилось иметь дело, у сепаратистов минную войну ведут настоящие профессионалы, которых подготовили не в срочном порядке. Это - инженеры, химики, электрики, которые учились по 3-4 года с постоянной практикой. На вооружении бандформирований наряду с привычными - современные мины, которых нет в Вооруженных Силах Украины.

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Взрывоопасные предметы находят везде: в подвалах помещений СБУ, гор- и райадминистраций. Заминированы водные коллекторы и железная дорога. Под Изюмом саперы обезвредили два ПЗРК «Стрела», а за Славянском на блокпосте - ПТУРы.

По официальным данным групп разминирования сил АТО, в течение только последнего месяца они обнаружили и обезвредили более 300 взрывоопасных предметов. Треть из них - самодельные.