Минобороны: армейские подразделения на границе обеспечивают победное давление на внутренних направлениях

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

"Прежде всего, это обусловлено постоянными артиллерийскими налетами российской артиллерии. Агония террористических группировок уже достигла апогея. Не имея возможности преодолеть позиции украинских военных, террористы надеются только на помощь своих спонсоров из-за ближайшего рубежа", - сказано в сообщении.

По данным министерства, только за последнюю ночь российская артиллерия совершила два артиллерийских обстрела позиций украинских подразделений, однако благодаря устройству укреплений украинские военные избежали потерь.

Читайте такжеРуководство "ЛНР" оставило Луганск, город контролируют полевые командиры - Права справа"Сдерживая террористическое нашествие и оттягивая на себя силы российских наемников, армейские подразделения на границе обеспечивают победное давление на внутренних направлениях противостояния, в частности, в Луганске и Донецке", - заявили в ведомстве.

Также сообщается, что высшее руководство (в т.ч. министр и начальник Генштаба) Министерства обороны провело срочное совещание по комплексному решению проблем обеспечения армейских подразделений на границе.

"Вопросу доставки грузов в подразделения было уделено особое внимание, поскольку в условиях тотальной террористической войны противодействие диверсионным группам противника на путях снабжения является не менее важным, чем непосредственное уничтожение противника во время боевого противостояния", - проинформировали в пресс-службе.